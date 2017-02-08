Возрождение традиций предков: “Дархан Уус-2017” выявит лучших кузнецов Якутии

VIII главная выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус-2017», посвященная памяти Серафима Попова, пройдет с 18 по 19 февраля в Торговых рядах «Кружало».

Организаторы выявят самого лучшего по 5 номинациям: «Дэгиттэр быһах» — «Универсальный нож»; «Бастыҥ ас быһаҕа» — «Лучший кухонный нож»; «Бастыҥ дамаск» — «Лучший нож из дамасской стали»; «Бастыҥ уус-уран оҥоhуулаах быhах» — «Лучшая художественная композиция» и «Чулуу хомус» — «Лучший хомус». Таким образом, титул “Дархан Уус-2017” достанется достойнейшему, который сможет успешно пройти все испытания.

Победителей будет выбирать жюри, в составе которого заместитель председателя Союза кузнецов республики Роман Готовцев-Мындыр Уус, многократный победитель международных выставок Сарыал Билюкин, маэстро национальной кухни Иннокентий Тарбахов, член Союза Художников России Дьулустаан Бойтунов, народный артист Якутии Герман Хатылаев и другие. Ожидается, что в этом году в главных состязаниях кузнецов Якутии примут участие не менее 30 ведущих мастеров, представителей более 10 улусов.

Основной целью главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус-2017» является возрождение традиций и культурных ценностей предков, а также повышение и реализация творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства. Только на выставке желающие могут приобрести без посредников, из рук самих ведущих мастеров якутские ножи и хомусы.

Организаторами мероприятия выступают Союз кузнецов РС (Я), ЯГОО “Таатта” и друзья Серафима Валерьевича Попова, а непосредственным руководителем организационного комитета является исполнительный директор Союза кузнецов Николай Акимов.

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