В Якутии на получение «дальневосточного» гектара поступило около девяти тысяч заявлений

По состоянию на 15 декабря в Якутии на получение «дальневосточного» гектара поступило 8864 заявлений, в том числе 8618 через Федеральную информационную систему. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений региона.

Напомним, с 1 июня 2016 года началась реализация федерального закона «О дальневосточном гектаре», в рамках которого предоставлению подлежит 29,4% территории республики (более 90 млн га).

Реализация закона в Якутии выявила определенные проблемы, связанные с нестабильностью работы Федеральной информационной системы. Для устранения замечаний правительство региона находится в постоянном контакте с федеральными органами исполнительной власти и Госдумой.

Проект «Гектар»