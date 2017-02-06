Дальневосточный гектар: Наибольшим спросом пользуются земли Приморья и Якутии

В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 930 тысяч заявлений, из них 11 551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России.

Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края – 12 853, Республики Саха (Якутия) – 11 160 и Сахалинской области – 5308, сообщает Минвостокразвития.

«С начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс. заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс. заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) — свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области», — отметила пресс-служба Министерства.

Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тысяч. Больше всего коллективных заявлений зафиксировано в Республике Саха (Якутия) – более 2,5 тысяч.

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка приводил данные декабрьского опроса ВЦИОМ.

«Опрос ВЦИОМ в декабре показал, что хотят это сделать 14 процентов граждан России. 6,5 процента ответили твердое «да», 7,5 процента — «скорее да». Даже 6,5 процента — это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара», — отмечал Министр.