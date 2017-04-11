«Дальневосточные» гектары будут оформлять быстрее

Средний срок получения «дальневосточного» гектара — от момента подачи запроса заявителем через портал НаДальнийВосток.РФ до получения договора о пользовании земли – должен составлять 21 рабочий день. Об этом заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

«Среднее время обработки заявки сейчас составляет 33 рабочих дня. Перед нами стоит задача сократить этот срок. Мы провели анализ, и наша цель — 21 рабочий день, это то, к чему мы будем стремиться», — заявил замминистра, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с дальневосточными губернаторами до 15 июня минимизировать разрыв между количеством поданных заявок и выданных в рамках программы участков земли.

«Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня разрыв сократится. Сколько заявок подано – столько же и должно быть выдано участков. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроки удовлетворены», — подчеркнул Трутнев.

Как отметил Качаев, самым удобным способом получения земли является подача заявки через специальный портал НаДальнийВосток.РФ. Вместе с тем, чтобы максимально охватить всех потенциальных получателей земли на Дальнем Востоке, в программе участвуют многофункциональные центры «Мои документы». «Через МФЦ землю смогут получить граждане, которые слабо знакомы с интернетом, или если им необходима помощь оператора», — уточнил он.