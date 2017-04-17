Чукчи Якутии выбрали нового лидера

Вопросы образования, культуры, традиционных отраслей, здравоохранения были обсуждены во время работы II съезда чукчей в селе Колымское. Состоялись также выборы председателя Ассоциации чукчей Якутии.

Мероприятие было организовано в целях сохранения и развития языка, культуры и традиций чукотского народа, компактно проживающих в Якутии.

В съезде приняли участие 90 делегатов из Нижнеколымского района и поселка Чокурдах Аллаиховского улуса, города Якутска, представители правительства и парламента республики.

16 апреля делегаты обсудили вопросы образования, культуры, традиционных отраслей, здравоохранения. В сельской школе были проведены открытые уроки по чукотскому языку. Во второй половине дня состоялось пленарное заседание, председатель Ассоциации чукчей Галина Кемлиль отчиталась за весь период своей работы.

Сегодня, 17 апреля, в первой половине дня была принята итоговая резолюция съезда и состоялись выборы председателя Ассоциации чукчей республики. Новым лидером малочисленного народа избрана Жанна Дьячкова, учитель музыки Детской школы искусств г. Якутска.

Отметим, что численность чукчей в регионе по переписи 2010 года составляла 670 человек. Село Колымское Нижнеколымского улуса является место компактного проживания представителей этого северного народа.