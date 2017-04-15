Что и где пройдет в Пасхальную неделю в Якутске

Верующие 16 апреля отмечают праздник Светлой Пасхи. В этот день принято красить яйца и печь куличи. Начиная с сегодняшнего дня можно посещать христианские богослужения.

Пасха – древнейший и важный христианский праздник. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».

В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В этом году она отмечается 16 апреля, а богослужения можно посетить с 15 по 23 апреля.