Читайте в сегодняшнем номере газеты «Забота-Арчы»

Вышел очередной, тринадцатый в этом году, номер республиканской еженедельной газеты «Забота-Арчы».

9 апреля состоялся экологический митинг, заявку на проведение которой подала в Окружную администрацию Якутска Сулустаана Мыраан. Мнения об этом мероприятии разные. Сегодня газета приводит точку зрения заместителя председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов республики Никиты Ноева и председателя Совета старейшин Якутии Люлии Григорьевой.

5 мая исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя СССР. В 1983 году М.А. Алексеев побывал в местах, где воевал (Уманская оборонительная операция) во время поездки на Украину. По итогам этой поездки он написал письмо в музей с. Подвысокое, которое стало его экспонатом и сохранилось до настоящего времени. По просьбе замдиректора Вилюйского техникума Татьяны Волчок директор музея отправил по электронной почте копию этого письма, объемом в 10 страниц машинописного текста, которое называется «Через 42 года», выдержки из которого будут интересны читателям.

Сегодняшний гость «Заботы-Арчы» – сын легендарного редактора газеты «Кыым», известного журналиста Саввы Константиновича Томского Владимир Саввич Томский – действительный член Академии изучения проблем национальной безопасности, член Международной ассоциации писателей-публицистов, кандидат технических наук, специалист по системам управления и космической связи. Настоящим бестселлером, заслужившим высокую оценку специалистов, явилась книга Владимира Саввича «Неизвестный Королев. Главный конструктор будущего» (2011), со страниц которой отец космонавтики предстоит не «иконой», на которую надо молиться, а живым человеком, мечтавшим не только о полетах к звездам, но и построении нового, более совершенного и справедливого общества здесь, на Земле.

Геронтология — это наука о старении. Геронтолог — ученый, занимающийся вопросами старения. А гериатр — врач, занимающийся лечением пожилых пациентов. В гостях у редакции побывала Ольга Викторовна Татаринова — главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения республики, руководитель Якутского регионального отделения Геронтологического общества при РАН, заместитель главного врача Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи по организационно-методической работе, доктор медицинских наук. Она защитила кандидатскую и докторскую работы по особенностям сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых граждан.

Начинается подписка на газеты и журналы на II полугодие 2017 года. Цена на газету «Забота-Арчы» будет составлять в I зоне при подписке до адресата – 448 рублей 2 копейки, до востребования – 417 рублей 78 копеек. Во II зоне до адресата – 634 рубля 26 копеек, до востребования – 585 рублей 18 копеек.

Также вы можете подписаться на комплект “Сахапечать” (газета “Забота-Арчы”, литературный журнал на якутском языке “Чолбон” и журнал для женщин “Далбар Хотун”).Цена на комплект составит в I зоне при подписке до адресата – 1426 рублей 92 копейки, до востребования – 1364 рубля 77 копеек. Во II зоне до адресата – 1813 рублей 45 копеек, до востребования – 1712 рублей 18 копеек.

Напоминаем, что декада льготной подписки будет проведена с 17 по 27 апреля.

Материалы, которые опубликованы на страницах газет и журналов, издаваемых под эгидой АУ РС(Я) «Сахапечать» (социальная газета «Забота-Арчы» и газета для малочисленных народов Севера «Илкэн», литературно-художественные журналы «Чолбон» и «Полярная звезда», журнал для женщин на якутском языке «Далбар Хотун»), вы можете прочитать на сайте sakhapechat.ru.