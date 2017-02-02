Читайте в сегодняшнем номере газеты «Забота-Арчы»

Вышел очередной, четвертый в этом году номер республиканской еженедельной газеты «Забота-Арчы».

26 января состоялось расширенное заседание коллегии министерства труда и социального развития Якутии. С основным докладом по итогам деятельности за 2016 год и основных задачах на этот год выступил руководитель ведомства Александр Дружинин. В целом социальная отрасль республики развивается стабильно и имеет положительную динамику, отметил он. Сегодня газета «Забота-Арчы» приводит основные итоги деятельности Минтруда.

За 78 лет существования Республиканского детского туберкулезного санатория им руководили всего три главных врача. Людмила Ильинична Матвеева проработала на этой должности 27 лет. К 75-летию со дня ее рождения коллеги вспоминают о ней с большой теплотой и оживляют в сегодняшней суете память о незаурядном человеке, о милой женщине, о настоящем профессионале.

29 января в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоялась презентация книги «Первый профессиональный якутский хормейстер», посвященной жизни и деятельности заслуженной артистки РСФСР, народной артистки республики Февронии Баишевой. Автором издания о корифее якутской музыки является известный искусствовед Татьяна Владимировна Павлова-Борисова. Об этом событии читайте в материале «Смысл жизни легендарной Феи Музыки».

Начавшийся 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, а в республике – Годом молодежи. Как обстоят дела в районах и улусах республики? Об этом рассуждает наш обозреватель Надежда Аргунова.

Руководитель Таттинского управления социальной защиты населения и труда Михаил Тарасов знакомит читателей сельских улусов с со льготами, пособиями, выплатами, компенсациями, мерами помощи, которые можно получить в 2017 году.

Материалы, которые опубликованы на страницах газет и журналов, издаваемых под эгидой АУ РС(Я) «Сахапечать» (социальная газета «Забота-Арчы» и газета для малочисленных народов Севера «Илкэн», литературно-художественные журналы «Чолбон» и «Полярная звезда», журнал для женщин на якутском языке «Далбар Хотун»), вы можете прочитать на сайте sakhapechat.ru.