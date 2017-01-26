Читайте в сегодняшнем номере газеты «Забота-Арчы»

Вышел третий в этом году номер республиканской еженедельной газеты «Забота-Арчы».

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%. Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности. Более подробно об этом читайте на 3-й странице газеты.

По законам рода, если семья помнит и чтит память всех своих родных, жизнь у ее членов складывается удачно. Обратить внимание семей якутян к истории своего рода, истории страны было задачей проведенного ассоциацией «Ветеран» конкурса эссе среди школьников и учащихся средне-специальных учебных заведений «Послание прадеду». Со всех уголков республики пришло 162 сочинения, некоторые из них (обращения к своему погибшему прадеду) трогают до слез. Часть из них опубликованы в сегодняшнем номере.

Имя выдающегося сына, великого патриота народа саха и всей Якутии Ильи Егоровича Винокурова якутяне будут помнить навеки. В народной памяти он остался как человек, спасший якутский народ от голодной смерти в годы Великой Отечественной войны. И тот подвиг, который совершил Илья Егорович, защищая наследие трех писателей-просветителей, на сегодняшний день является фундаментом развития республики.

Общественность Якутии широко отметила 150-летие со дня рождения лидера якутской интеллигенции конца ХIХ-начала ХХ веков, видного общественного и политического деятеля, ученого, просветителя, основоположника якутской национальной драматургии Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюра. Как известно, его первым учителем, обучившим грамоте и привившим жажду к знаниям был политический ссыльный Н.П. Странден, отбывавший свой срок в Дюпсюнском, теперь Усть-Алданском улусе. Сегодня потомков Страндена в Якутии насчитывается около семисот человек. Некоторые из них взяли утраченную фамилию прадеда. А первой из многочисленных потомков-якутян Николая Павловича отыскала своих родственников за пределами Якутии его правнучка Анна Петровна Андреева. И не только восстановила утраченные родственные связи, но и выпустила в 2014 году прекрасную книгу «Странден удьуордара – Саха сиригэр» («Потомки Страндена в Якутии»). Сегодня она – гость нашей редакции.

Оставил ли он после себя какой-либо след в истории Якутии Василий Владимирович Дьяков, секретарь Якутского обкома ВКП(б), работавший в 1925-1926 годах? Наш общественный корреспондент Василий Алексеев попытался разобраться в нелегкой судьбе этого человека, ставшего жертвой репрессий, но реабилитированного определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 декабря 1957 года.

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