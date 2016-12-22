Читайте в сегодняшнем номере газеты «Забота-Арчы»

Вышел очередной №51 республиканской еженедельной газеты «Забота-Арчы».

В этом номере мы продолжаем печатать ответы на вопросы, которые поступили во время «Прямой линии» по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации (абилитации) инвалидов.

На днях в Театре юного зрителя прошел Фестиваль искусств пенсионеров «Традиции добра». Участники фестиваля художественной самодеятельности – неработающие пенсионеры, ветераны труда, культуры, здравоохранения, госслужбы. В конкурсе были представлены разные жанры: песни, литературно-музыкальная композиция, танцы, инсценировки.

В Республиканской библиотеке для слепых состоялся вечер памяти Гавриила Алексеевича Слепцова, человека, который первым ввел самостоятельную запись «говорящих» книг на якутском языке. 1 декабря этого года ему бы исполнилось 85 лет. И очень радостно осознавать, что его дела во имя блага слепых не забываются, что его помнят и чтят. В читальном зале библиотеки собрались его друзья и товарищи, его коллеги, которые проработали с ним бок о бок десятки лет, дочь и внук Гавриила Алексеевича.

В минувший четверг в торговых рядах «Кружало» было сказочно. Всё дело в том, что в связи с празднованием 5-летнего юбилея благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью «Харысхал» прекрасный атриум «Кружало» на три часа превратился в Волшебную страну Харысхал. Дети и родители, которые в течение этих пяти лет сталкивались с деятельностью фонда, пришли поздравить его сотрудников со знаменательной датой.

Материалы, которые опубликованы на страницах газет и журналов, издаваемых под эгидой АУ РС(Я) «Сахапечать» (социальная газета «Забота-Арчы» и газета для малочисленных народов Севера «Илкэн», литературно-художественные журналы «Чолбон» и «Полярная звезда», журнал для женщин на якутском языке «Далбар Хотун»), вы можете прочитать на сайте sakhapechat.ru.

Заканчивается подписка на газеты и журналы на I полугодие 2017 года. Подписка принимается в любом отделении «Почты России». Подписная цена на газету «Забота-Арчы» составляет:

I зона, на полугодие, до адресата — 486 рублей 60 копеек.

II зона, на полугодие, до адресата — 695 рублей 76 копеек.