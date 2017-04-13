Чистый четверг: Традиции, приметы, значение праздника

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца.

В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты. В этот день русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно протирали полы, стены, потолки избы. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет».

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.

В этот день устраивалась большая стирка — стирали одежду, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется». Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, вещи, предметы.

Народные обычаи и поверья

В Чистый четверг нужно провести генеральную уборку, выбросить весь хлам — и до Пасхи больше не заниматься прибиранием дома. Говорят, что в этот день часто находятся, казалось бы, давно потерянные вещи.

Известен народный заговор на деньги: в воду, которой будут мыть полы, нужно положить несколько монет со словами «Денежки, водитесь, не переводитесь, умножайтесь, врагу не доставайтесь!» Еще один аналогичный заговор на достаток: трижды пересчитать деньги в доме, до зари, днем и в момент заката.

И еще о воде, приготовленной для мытья полов в Чистый четверг — вылив немного в другую емкость, нужно положить в нее какую-либо вещь из серебра, а потом, пасхальным утром, умыться этой водой. Это, согласно поверью, приносит удачу, защищает от нечистой силы и способствует красоте.

После уборки готовят пасхальные блюда — пекут куличи, делаю творожную пасху и красят яйца. Считается, что если пасха и куличи удались — год будет удачным. Готовить надо только с чистыми мыслями и в хорошем настроении.

Легендарную четверговую соль, которая считается целебной, заготавливали утром Чистого четверга (или в ночь со среды) так: в чистый мешочек каждый из семьи клал по горсти, потом эту соль с молитвами прокаливали (в печи или на сковороде), пока она не потемнеет, толкли в ступке и затем использовали весь год. Иногда перед прокаливанием четверговую соль смешивали с квасной гущей или ржаной мукой.

Если в Чистый четверг вы отдадите что-либо из своего дома, это будет плохой приметой. А если пострижетесь в этот день — наоборот, привлечете удачу.