Благотворительный фонд «Харысхал» отпраздновал 5-летие со дня образования

Благотворительный фонд «Харысхал» уже пять лет поддерживает людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья. Организация помогает особенным детям адаптироваться в обществе.

Торжественное мероприятие состоялось в большом зале Саха академического театра. Дети-актёры инклюзивного театра «Маленький принц» выступили с представлением.

Гостей поздравила директор благотворительного фонда Вера Душкевич: «Для кого-то пять лет – немного, а для нас это был важный период, первый юбилей организации».

За плодотворную работу «Харысхалу» вручили награды заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев и заместитель главы города по социальным вопросам Евдокия Евсикова. Сотрудники фонда также были отмечены ведомственными наградами.

«Харысхал» разработал и внедрил множество проектов за этот период: информационно-консультационный центр, «Благотворительный десант», «Под флагом милосердия», «Спорт вместе! По-настоящему», инклюзивный театр, школа родителей, уроки доброты и многие другие. Фонд сотрудничает со многими организациями Якутска и республики.

«Самого главного глазами не увидишь. Искать надо сердцем», – высказались дети на представлении в начале вечера.

Каждый ребенок уникален по-своему, неважно, какой у него диагноз, он больше нуждается в поддержке, понимании и любви.

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