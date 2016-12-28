Бизнес с добром: Резиденты инкубатора провели утренник в Доме малютки

Резиденты бизнес-инкубатора организовали акцию «Бизнес с добром» для воспитанников Дома малютки. Сегодня они передали необходимые вещи, медикаменты, приобретенные на средства акции и провели новогодний праздник.

Начинающие предприниматели пообщались с детьми, провели концертную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также организовали игры для детей с призами и покружились в дружном хороводе.

В ходе акции 12 компаний-резидентов собрали около 50 тысяч рублей, на которые были куплены необходимые медикаменты, средства гигиены, развивающие игрушки, ходунки и др.

«Мы согласились очень быстро принять участие в акции, так как каждый год мы устраиваем мероприятия такого характера. Я считаю, что Новый год это самый главный и долгожданный праздник для детишек. Они все верят в чудеса и ждут нашего внимания. Делайте добро, и добро вернется вам вдвойне», — сказал Владислав Федоров, зам. директора ООО “Техэнерго”, член Общественного совета Бизнес-инкубатора Якутска.

В Доме малютки находится 87 детей-сирот до 4-хлетнего возраста.

«Сегодня наших детишек порадовали резиденты «Бизнес-инкубатора», которые оказали огромную и очень важную помощь перед Новым годом. Коллектив Дома ребёнка благодарит их», — отметили в Доме малютки.

Администрация Бизнес-инкубатора г. Якутска выражает огромную благодарность всем, кто принял активное участие в благотворительной акции “Бизнес с добром”: ООО “Ростройпроект”, “АВАТЕК”, “Гарант”, “СКА-групп”, “Техэнерго”, “Центр новых технологий”, “Эксперт-Телеком”, “Туймада-Трейд”, “Олимпстройпроект”, ИП Романов Е.И., ИП Николаев П.В., Компания “Sakhacandle”.