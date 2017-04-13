Бизнес под угрозой: 84% представителей СМБ-компаний Дальнего Востока столкнулись с киберинцидентами

Все компании заинтересованы в информационной безопасности. Однако, согласно исследованию TAdviser, 43% сотрудников компаний среднего и малого бизнеса устанавливают различное программное обеспечение из интернета без привлечения ИТ-специалиста. Использование нелицензионных программ приводят не только к сбоям в работе компьютеров, заражению ИТ-системы вирусами, но и к утечке информации. Из-за подобных действий система предприятий становится уязвимой и легкодоступной для хакеров.

Согласно исследованию, инциденты, приводящие к взлому системы компании, происходят из-за несоблюдения правил информационной безопасности. Так, почти 40% опрошенных не знакомы (или знакомы в общих чертах) с условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение, используемое в их организациях. 43% респондентов устанавливают программы, скачивая их из интернета без привлечения ИТ-специалиста, из них 10% — регулярно.

Взаимосвязь нелицензионных программ и рисков заражения ИТ-системы вредоносным кодом была подтверждена статистически в ходе исследования IDC. По результатам проведенного анализа, чем выше уровень распространения нелицензионного программного обеспечения в стране, тем чаще возникают случаи заражения вредоносным программным обеспечением. Таким образом, существует высокая прямая зависимость между двумя этими показателями.

По словам руководителя отдела управления программными активами Microsoft в России Елены Сливко-Кольчик, киберпреступность наносит серьезный ущерб российской экономике: в 2015 году он составил более 203 миллиардов рублей или 0,25% от ВВП России. Для повышения осведомленности предприятий об опасности киберугроз и снижения уровня использования нелицензионных программ была запущена инициатива «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность», организованная компаниями-лидерами в области ИТ: BSA | The Software Alliance, Group-IB и CSI. Участники этого проекта оказывают компаниям малого и среднего бизнеса поддержку в сфере кибербезопасности и лицензирования ПО.

Как рассказал исполнительный директор CSI Group Александр Писемский, многолетний опыт компании показывает, что грамотное управление IT-активами позволяет существенно повысить уровень защищённости компании. «Проекты по SAM-методологии помогают не только контролировать расходы и выявлять возможности для оптимизации IT-инфраструктуры, но и минимизировать риски информационной безопасности», – рассказывает он.

Кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность» призвана помогать предприятиям Дальневосточного федерального округа в вопросах кибербезопасности, лицензирования и управления программными активами. Более подробную информацию о программе «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность» можно получить на официальном сайте www.softsec.ru.