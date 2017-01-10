Бесплатная приватизация жилья для ряда категорий граждан может стать бессрочной

В профильном комитете Госдумы не исключают, что для отдельных категорий граждан бесплатная приватизация жилья будет бессрочной.

«В марте истекает срок бесплатной приватизации жилья, и будет приниматься закон либо о ее продлении для отдельных категорий граждан, либо о том, чтобы сделать ее бессрочной», — сообщил первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Единой России» Александр Сидякин.

Он пояснил, что решение этого вопроса неразрывно связано с необходимостью запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья и развития в стране института арендного жилья: «Здесь мы находимся в постоянном диалоге с правительством».

Сидякин обратил внимание на то, что в ближайшее время будут рассматриваться разработанные парламентским большинством поправки в законопроект, «касающийся запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы».

Парламентарий рассчитывает, что они будут приняты в весеннюю сессию и позволят хостельерам нормализовать свою работу, «получив на общем собрании согласие жильцов дома, из которых более половины — жители подъезда, где расположен хостел, и все владельцы смежных квартир».