Банк России будет контролировать бесперебойность продаж электронных полисов ОСАГО

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по выбору страхователя может быть составлен в виде электронного документа. С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории Российской Федерации.

Электронный полис ОСАГО — это электронный документ, подписанный усиленной квалифици­рованной электронной подписью страховой ком­пании.

Электронный полис ОСАГО необходимо покупать только на официальном сайте стра­ховой компании. При этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы при­обретения полиса — через агентов и других посредников — незаконны. Проверить, есть ли у страховой компании действующая лицензия, можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru .

Необходимо отметить, что приобрести электронный полис ОСАГО теперь смогут водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно будет и на новый автомобиль.

Банк России будет контролировать, как страховщики соблюдают требования по бесперебойности продаж электронных полисов ОСАГО.

Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Банк России установил специальные требования в этом направлении, которые должны будут соблюдать все страховщики. Это позволит избежать ситуаций, когда сайты постоянно «висят» или закрыты на технологические работы. Так, например, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания будет обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому времени. Кроме того, информационные системы страховщиков и РСА должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование.

Как оформить электронный полис ОСАГО

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо получить от страховой компании идентификаторы в виде логина и пароля, которые позволят вам осуще­ствить персонализированный вход в инфор­мационную систему страховой компании через ее официальный сайт, и подать за­явку на приобретение электронного полиса ОСАГО. Идентификаторы (логин и пароль) должны быть переданы страхователю по электронной почте, смс-сообщением либо при личном обраще­нии в офис страховой компании для после­дующего их постоянного использования.

После авторизации на официальном сайте вы­бранной страховой компании следует заполнить заявление в электронной форме для получения электронного полиса ОСАГО.

Сроки получения электронного полиса ОСАГО

Электронный полис ОСАГО направляется страхователю не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на расчетный счет страховой компании денежных средств. Страховая компания обязана предоставить воз­можность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Дополнительно страхователю могут быть предложены иные способы оплаты.

Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный страхователем при регистрации на сайте страховой компа­нии или при первом входе в свой электронный «личный кабинет» там же. Электронный полис также будет храниться в «личном кабинете».

Страхователю необходимо распечатать на бумаге по­лис ОСАГО, полученный в электронном виде, и в случае необходимости предъявлять его со­трудникам ГИБДД.

Важно! Проверяйте правильность расчета стоимости полиса ОСАГО. Методику расчета и правила применения понижающих или повышающих коэффициентов устанавливает Банк Рос­сии (указание Банка России от 19.09.2014 № 3384-У). В случае несогласия с итоговой стоимостью полиса ОСАГО вы можете отка­заться от его оплаты и обратиться в страхо­вую компанию для уточнения его стоимости.

Изменение сведений, указанных в полисе ОСАГО

В случае необходимости изменения ранее указанных сведений, например, для внесения в полис ОСАГО дополнительных водителей, страхователю необходимо направить в страховую ком­панию заявление в электронной форме. Если вносимые изменения не требуют до­полнительной оплаты, страховая компа­ния направляет страхователю новый полис ОСАГО в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения заявления.

В случае необходимости уплаты дополни­тельной страховой премии (например, вклю­чение в список допущенных к управлению ТС водителя с меньшим коэффициентом бонус-малус (коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия стра­ховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования)), страховая компания в срок не позднее двух рабочих дней с момента упла­ты страхователем дополнительной страховой премии направляет ему переоформленный (новый) полис ОСАГО в виде электронного документа.

Внимание! Изменения, кото­рые вы заявляете, должны соответствовать сведениям информационной системы РСА и (или) баз данных соответствующих государ­ственных органов. В противном случае вы по­лучите уведомление от страховой компании о невозможности переоформления полиса ОСАГО в электронном виде. Уведомление будет направлено в течение двух рабочих дней после даты подачи заявления об изменении сведений.

Отказ в приобретении электронного полиса ОСАГО

Договор обязательного страхования не мо­жет быть заключен в виде электронного документа при выявлении несоответствия сведений, представленных страхователем, и информации, содержащейся в АИС ОСАГО.

Договор ОСАГО в виде электронного документа не может быть заключен с владельцами транс­портных средств, зарегистрированных в ино­странных государствах и временно используе­мых на территории Российской Федерации.

Защита прав страхователя

При возникновении вопросов с заключением договора ОСАГО в электронном виде, Вы можете направить письменное обращение в Управление Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Дальневосточном федеральном округе по адресу: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71; по электронной почте: fps@cbr.ru; или заполните электронную форму в интернет-приемной Банка России: www.cbr.ru. К обращению приложите скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании. Задать вопросы можно также по телефону контактного центра: 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков по России).