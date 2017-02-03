Ассоциация юристов планирует усилить работу в улусах

В улусах необходимо усилить бесплатную юридическую консультацию населения. Об этом и о повышении правовой культуры якутян сегодня речь зашла на рабочей встрече Председателя Конституционного суда республики Александра Ким-Кимэна и начальника Управления Министерства юстиции по республике Ольги Романовой.

Стороны обсудили вопросы реализации Концепции повышения правовой культуры населения, утвержденной Главой республики Егором Борисовым 24 декабря 2011 года, и решений II Съезда юристов, прошедшего 6-7 октября прошлого года.

В частности, договорились составить совместный план работы по оказанию бесплатной юридической помощи населению в улусах, в том числе в этом направлении использовать потенциал местных отделений ЯРО Ассоциации юристов России и совершенствовать работу портала НКО.

Также Александр Ким-Кимэн и Ольга Романова договорились продолжить совместную работу и консолидировать усилия ЯРО Ассоциации юристов России по созданию в республике ресурсного центра по правовым вопросам.

Как руководители регионального отделения Ассоциации юристов, они говорили об усилении работы местных отделений.