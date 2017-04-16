Архиепископ Роман: Воскресение Христово — залог нашей веры

Архиепископ Якутский и Ленский Роман обратился с пасхальным поздравлением к православным якутянам, жителям и гостям республики.

«По милости Божией, — говорится в послании, — мы вновь сподобились встретить праздников Праздник и Торжество из торжеств — Светлое Христово Воскресение!

Воскресение Христово открыло для нас Небо, подарило надежду, наполнило сердца любовью и радостью, а жизнь — смыслом. Страдания и смерть больше не пугают нас, верующих в Господа, наоборот — заставляют собраться с духом, укрепляют в вере и приводят к покаянию.

Воскресение Христово — залог нашей веры. В Своем воскресении Христос победил смерть — нивелировал, упразднил, отменил ее. Однако это не философская концепция и не просто исторический факт, бывший когда-то, это — объективная реальность, которая доступна нам сейчас.

В эти Пасхальные дни сердечно приветствую вас и молитвенно желаю, чтобы Воскресший Христос укрепил ваши духовные и телесные силы. Первым приветствием Христа Спасителя ученикам, по свидетельству апостола и евангелиста Иоанна Богослова, были слова: «Мир вам». И сегодня пусть мир нашего Господа всегда пребывает с нами и на нас. Пусть пробуждает в наших душах чувство правды, справедливости и христианской любви. Желаю, чтобы Воскресший Христос благословил всех нас и даровал нам твердое убеждение, что Он с нами всегда и до скончания века (см. Мф. 28:20).».