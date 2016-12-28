Архиепископ Роман посетит центральные и южные районы Якутии

В последние дни Рождественского поста архиепископ Роман посетит Мегино-Кангаласский, Алданский и Нерюнгринский районы Якутии.

29 декабря архиерей совершит молебен в Благовещенском храме поселка Нижний Бестях. В этот же день владыка посетит храмы и церковные общины в Томмоте, Нижнем Куранахе и Алдане.

30 декабря правящий архиерей Якутской епархии будет молиться с жителями Большого Нимныра, Чульмана и Беркакита.

В ночь на 1 января владыка Роман совершит Божественную Литургию и Новогодний молебен в Казанском храме Нерюнгри.

В программе архиерейского визита также посещение социальных учреждений и встречи с православной молодёжью.