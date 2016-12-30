Анжелика Андреева: Новый год — это волшебное время рядом с детьми за чтением сказок

Новый год — самый волшебный праздник в году! А создать дома праздничную атмосферу можно за чтением волшебных сказок для своих детей и внуков во время зимних каникул.

В нашем детстве была добрая традиция, читать детям вслух сказки, сейчас эта традиция утрачена, наши дети больше смотрят мультики, но мы можем возродить традицию. Ведь зимние праздники, с их особым настроением, с долгими выходными у детей и у взрослых – прекрасный повод читать детям вслух удивительные, невероятные, прекрасные сказки. Это поможет создать атмосферу особенных вечеров, по-настоящему семейных.

Начинать эту добрую традицию надо с себя, каждый из нас любящий и заботливый родитель, мама и папа, бабушка и дедушка. В чём мы проявляем нашу любовь? Мы дарим подарки, готовим вкусные блюда, но нельзя забывать и о том, что одним из проявлений нежности и доброты – это чтение сказок нашим детям и внукам.

Каждый из нас может вспомнить моменты из детства, когда мама или папа всецело посвящали себя нам. И родители уже взрослых детей помнят, как старались провести с сыновьями и дочерьми самые ценные минуты жизни и вложить в них все самое лучшее.

В моем детстве лучшим воспоминанием было то, как моя мама читала нам перед сном сказки, я представляла этот волшебный мир в самых ярких красках, моё воображение уходило далеко-далеко, где я была героем этих сказок. Прошло время, и я сама стала мамой. Теперь эта традиция подхвачена, и перед сном я читаю своим детям.

Больше времени уделяйте своей семье, детям, ведь время быстротечно , прививайте детям любовь к чтению, этим вы поможете им заложить хорошее основание для будущего !

Желаю Вам душевных сил и доброго здоровья, света и тепла на долгие годы. Много радостных и счастливых дней в новом году в кругу родных и близких.

С Новым Годом!

С уважением,

Анжелика Андреева

Директор Детского издательства «Кэскил» им.Н.Е.Мординова – Амма Аччыгыйа

Председатель Союза женских организаций РС(Я)