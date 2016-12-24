Андрей Гибало: Уверенность Путина в позитивных тенденциях экономики России — мощный фактор

Якутяне приняли участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Своим мнением с ЯСИА поделился побывавший на мероприятии главный редактор газеты «Мирнинский рабочий» Андрей Гибало.

Пресс-конференция побила все рекорды по количеству, принявших участие журналистов. Из 1437 представителей иностранных и российских средств массовой информации удалось задать вопрос главе государства только 47. В течение 3 часов и 50 минут журналисты из Якутии пытались всячески привлечь внимание Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Я работал на трёх пресс-конференциях главы государства — в 2004, 2007 и 2016 годах. Как правило, набор задаваемых Владимиру Путину вопросов может быть сумбурен, учитывая количество присутствующих репортеров и многовариантность изданий. Но вот ответы президента РФ всегда имеют некую логику, пусть и не сразу понятную», — отметил Андрей Гибало.

По его словам, в 2004 году, например, определялись некие новые политические принципы для страны, в 2007 — обозначались внешние вызовы, в том числе озвученные в мюнхенской речи Путина.

«Ещё не было экономического кризиса, войны «888», журналистов интересовали Литвиненко и грядущие выборы. А получалось, что Путин всем нам говорил: «Мир вокруг меняется». Вот и теперь стоит попытаться именно так осмыслить прошедшую в пятницу беседу», — считает главный редактор издания.

Он подчеркивает, что в ответах главы государства было не мало «единых» ответов: «Он постоянно апеллировал к тезису «вынужденности ответных мер России» и «готовности восстанавливать рациональные отношения». На мой взгляд, Путин «держит паузу». Какую, между «чем и кем» — станет ясно позднее. Потому и главным ответом данной конференции я считаю обзор экономического состояния. Почему? Потому что уверенность главы государства в позитивных тенденциях экономики России — сам по себе мощный позитивный фактор».