Анатолий Семенов: Стартап-туры фонда «Сколково» в 2017 году начнутся с Якутии

Первое в 2017 году мероприятие российской программы стартап-туров Open Innovations Startup Tour фонда «Сколково» пройдет в столице республики 30-31 января, сообщил РИА Новости директор технопарка «Якутия» Анатолий Семенов.

«Для участия в конкурсе проектов было подано 189 проектов, отобрано 42. Большинство из Якутска и Нерюнгри, хотя есть и один проект с Чукотки. Все заявки прошли очень жесткий отбор, их спектр очень широк: от создания установки для 3D-сканирования людей до полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена«, – сказал Анатолий Семенов.

Он отметил, что стартап-туры фонда «Сколково» — самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, своеобразные «смотрины», на которых ведущие российские эксперты оценивают инновационные начинания региональных разработчиков.

На мероприятии эксперты расскажут о сервисах и экосистеме «Сколково» и других институтов развития, проведут образовательные сессии о продвижении стартап-проектов. Кроме того, пройдет конкурс проектов по направлениям: биомедицинскому, индустриальному, информационному.

По словам Семенова, по итогам стартап-тура фонда «Сколково» лучшие проекты из Якутии получат приглашения к участию в международной конференции Startup Village в Иннограде «Сколково» и возможность внеконкурсного выступления перед инвесторами, минуя предварительный отбор.

«Мы рассчитываем, что проекты получат не только хорошую экспертизу, но и инвестиции федеральных фондов. Надеемся, что фонд «Сколково» оценит потенциал Якутии как инновационного центра Дальнего Востока, инфраструктурные возможности которого способствуют появлению передовых технологий«, — заключил директор якутского технопарка.