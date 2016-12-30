АЛРОСА поздравляет якутян с Новым годом

Президент АЛРОСА Андрей Жарков поздравил якутян с Новым годом и рассказал об итогах года.

Уходящий год стал для акционерной компании АЛРОСА годом успешного и уверенного развития. Компании удалось вписать новые важные страницы в историю алмазной промышленности России. Мы приступили к освоению нового коренного месторождения алмазов. «Заря» Айхальского ГОКа — один из крупнейших инвестиционных проектов АК «АЛРОСА». Предполагается, что объем только первоначальных инвестиций составит здесь около 10 миллиардов рублей. Разработка «Зари» гарантирует загрузку существующих мощностей Айхальского ГОКа еще как минимум на два десятилетия.

Мы продолжаем активно работать над созданием алмазодобывающего предприятия на месторождении Верхне-Мунского кимберлитового поля. Это ещё один перспективный инвестиционный проект компании, который в этом году получил государственную инфраструктурную поддержку. В рамках заключённого с Минвостокразвития РФ инвестиционного соглашения 8,5 млрд. рублей будет выделено из федерального бюджета в виде субсидии на компенсацию затрат по созданию временного технологического проезда от города Удачный до Верхне-Мунского месторождения протяженностью 150 км. Этот факт подчёркивает значимость и перспективность проекта, для развития всего Дальнего Востока. А для Удачнинского ГОКа – это надёжная перспектива работы минимум на три десятилетия.

Не менее активная работа ведется на подземных комплексах Мирнинского ГОКа. В 2016 году рудник «Мир» вышел на проектную мощность 1 миллион тонн руды в год – это, безусловно, знаковое достижение в работе коллектива. Главное теперь удержать эту планку. Что касается перспектив, то разведанные запасы рудника позволяют нам уверенно смотреть в будущее вплоть до 2057 года. Также хочу отметить что на руднике одного из богатейших месторождений трубки «Интернациональная» в 2016 году закончено бурение по доразведке глубоких горизонтов и в первом квартале 2017 года геологи получат протокол с утвержденными запасами. Но сегодня, по предварительной оценке запасов, уже очевидно, добыча кондиционной руды будет вестись здесь до 2036 года.

Мы последовательно реализуем общую стратегию компании, утверждённую Наблюдательным советом: успешно выполняем комплексную программу реконструкции и технического перевооружения производственных объектов, эффективно решаем вопросы социального развития, активно участвуем в общественной жизни Якутии. А значит, компания продолжает уверенное развитие.

2016 год мы заканчиваем с хорошими финансовыми показателями. Спрос на алмазы восстановился. Это позволило увеличить объемы реализации основной продукции и снизить остатки алмазов. Трехкратный рост чистого денежного потока и чистой прибыли компании создаёт ликвидность для роста выплат дивидендов акционерам и досрочного погашения задолженности по кредитам и займам, позволяет в полном объёме выполнить социальные обязательства перед работниками.

Уважаемые коллеги! Успешно решая производственные задачи, мы обязаны обеспечивать высокий уровень инвестиций в человеческий капитал. Я и председатель профсоюза “Профалмаз” Матрена Вячеславовна Скрябина подписали новый Коллективный договор на 2017-2019 годы. Этому предшествовала большая работа Компании и профсоюза «Профалмаз», направленная на повышение уровня и качества гарантий работников и совершенствование норм Коллективного договора, в том числе в рамках деятельности Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Это документ, который определяет взаимоотношения работников и работодателя в системе социального партнёрства. Его можно назвать своеобразной конституцией Компании. В новом Коллективном договоре сохранены все льготы и гарантии, предоставляемые в настоящее время работникам, а также установлены действующим Коллективным договором обязательства Компании по их финансированию.

Нашими социальными приоритетами на 2017 год остаются Целевые корпоративные программы. Хочется особо отметить развитие корпоративной культуры, корпоративного духа в нашем коллективе. Здесь особое место занимает пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта. Нас не может не радовать, что уровень мастерства наших артистов и юных спортсменов неуклонно растёт и в этом году они получили всероссийское и международное признание. Победа самодеятельных коллективов АЛРОСА на республиканском фестивале творчества трудовых коллективов Якутии – ещё одно подтверждение, что данная работа у нас организована на высоком уровне. И сегодня мы с удовольствием посмотрели концерт, подготовленный силами лучших самодеятельных коллективов АЛРОСА.

Дорогие друзья!

Успехи предприятия, рост его авторитета в отрасли — результат ежедневной упорной и профессиональной работы коллектива. Ваше трудолюбие, искренняя верность своему делу, преданность интересам компании, ответственность и профессионализм – основа репутации Общества, гарантия его успешного развития. Сегодня мы стоим на пороге новых важных событий в развитии производства, совершенствовании социально-трудовых отношений. Пусть наступающий год станет годом созидания и исполнения задуманного, прибавит еще больше уверенности и вдохновения во всех делах и начинаниях. От всей души желаю Вам в наступающем году мира, добра и много светлых праздничных дней, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

С наступающим Новым годом и Рождеством!