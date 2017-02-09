Алмазэргиэнбанк провёл для студентов экскурсию

Четырнадцать студентов семи высших и средних специальных учебных заведений города во время экскурсии по Алмазэргиэнбанку получили возможность взглянуть на работу банка с другой, непривычной для них стороны.

Алмазэргиэнбанк ведёт плодотворное и многостороннее сотрудничество с учебными заведениями города. Как предприятие, искренне ратующее за развитие республики, Алмазэргиэнбанк высоко ценит роль образования в формировании общества будущего. Поэтому банк часто проводит различные мероприятия для поддержки и вдохновения студентов, прокомментировали в пресс-службе банка

На днях Алмазэргиэнбанк провёл для группы студентов экскурсию по своему головному офису. Мероприятие было приурочено к двум знаменательным праздникам – Дню российского студенчества и Дню российской науки. В нём приняли участие четырнадцать студентов из разных учебных заведений.

Студентам устроили экскурсию по офису банка, ознакомив их со сферами деятельности и интересными моментами работы различных структурных подразделений. По окончании экскурсии будущие молодые специалисты встретились с первым заместителем Председателя Правления. В непринуждённой обстановке Анжелика Акимова рассказала студентам об истории становления банка, о том, чем он живёт сейчас, и к чему он стремится в будущем. Студенты задавали вопросы о профессии банкира, об особенностях работы в банке, рассказывали о себе и о своих планах на будущее.

«Мы рады принять в своих стенах студентов, будущее нашей Республики, и искренне желаем им успехов в учёбе. Уверены, что все они станут достойными гражданами общества и, возможно, в скором будущем мы снова встретимся с ними, уже как с членами нашей дружной команды», — поделилась своими эмоциями Анжелика Акимова.