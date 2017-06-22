Алмазбек Атамбаев: Прочные нити, связывающие наши народы, должны обогащаться конкретным содержанием

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев обратился с посланием в честь Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Якутии.

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с открытием Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия). Наши народы — кыргызы и якуты, имеют немало общих черт, пронеся через века народную мудрость, отраженную в эпосах «Манас» и «Олонхо».

Сходство наших языков, входящих в большую алтайскую семью, напоминает о нашем общем происхождении из земли «Тысячи народов» Минусинской котловины, о принадлежности наших предков к древней алтайской цивилизации.

Настало время активно использовать для укрепления гуманитарных связей наши общие этногенетические, языковые и культурно-исторические корни как основы углубления интеграции в новых реалиях. Укрепление культурно-гуманитарных связей после создания Евразийского экономического союза и вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС обретает для наших народов преопределенный историей и оправданный будущим смысл. Несмотря на тысячи километров, разделяющих Бишкек и Якутск, невидимые прочные нити связывают наши народы. И эти связи должны обогащаться конкретным содержанием.

Важным связующим звеном в новой истории наших народов является личность выдающегося политического и государственного деятеля Максима Аммосова. Примечательно, что Дни литературы и искусства Кыргызской Республики проводятся в рамках празднования его 120-летнего юбилея.

Председатель Совнаркома и Центрального Исполнительного Комитета Якутской Автономной Социалистической Советской Республики Максим Аммосов в марте 1937 года был направлен на работу в Кыргызстан. К моменту его приезда Конституцией СССР 1936 года Киргизская АССР была преобразована в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. Отцы-основатели кыргызской государственности Абдыкерим Сьгдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов и другие в это время были уже арестованы. Волею судьбы, в этих тяжелейших условиях возглавить Киргизскую ССР довелось талантливому сыну родственного якутского народа.

Короткий период жизни, всего 230 дней, Максима Аммосова в Кыргызстане оставил яркий след. Он остался в истории как родоначальник первой Якутской Республики. А в историю кыргызского народа Аммосов вошел как один из выдающихся руководителей Кыргызской Советской Социалистической Республики. Он по праву занимает почетное место в плеяде блестящих государственных деятелей Кыргызстана 30-х годов XX века.

Выражаю надежду, что проведение Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) станет возможностью ближе познакомиться с историей и богатым наследием кыргызского народа, современной культурой Кыргызстана.

Надеемся, что мероприятия с участием писателей, деятелей науки и искусства, презентации книг, показы фильмов кыргызских кинематографистов, современных и классических фильмов, вошедших в мировую сокровищницу под брендом «Кыргызское чудо», оставят неизгладимые впечатления в ваших сердцах.

Желаю всем, кто впервые соприкоснется с кыргызской культурой и литературой, радости познания нового, а нашим друзьям, давним партнерам и представителям кыргызской диаспоры, живущим и работающим в Якутии — удовлетворения от прикосновения к истокам самобытной культуры.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев