Алексей Стручков: В условиях решения проблем экономического кризиса СМИ имеют особое значение

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

От имени Министерства экономики Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Российской печати!

В вопросах социально-экономического развития и реализации государственной политики главным посредником между органами власти и обществом выступают именно средства массовой информации. Профессионализм и добросовестный труд работников всех этапов формирования информационного потока обеспечивает эффективную реализацию принципов системы «Открытое Правительство».

В условиях решения проблем экономического кризиса в стране и в республике, особое значение имеет полноценное и оперативное освещение значимых вопросов. Социально-экономическое развитие республики всецело зависит от степени вовлеченности гражданского общества в разработку и реализацию управленческих решений – от возможности наладить диалог с помощью средств массовой информации.

Отдельную благодарность выражаю тем, кто принял участие в освещении разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года. Как отметил Глава республики – это главный долгосрочный документ для Якутии. При Вашей информационной поддержке мы смогли обеспечить участие каждого жителя республики.

В День Российской печати примите мои искренние слова поздравления и пожелания дальнейших профессиональных успехов, вдохновляющих тем, неприступной объективности и творческого настроения!

С уважением,

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Саха (Якутия) —

министр экономики

Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков