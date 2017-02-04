Алексей Колодезников поручил проверить школьную котельную в Хомустахе после пожара

Проконтролировать состояние котельной начальной школы в селе Хомустах, пострадавшей от пожара, поручил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности республики 3 февраля.

«Необходимо проконтролировать ситуацию. Думаю, эту задачу на себя могут взять пожарные инспекторы. Если нужно, выдать предписание на устранение нарушений требований безопасности», — сказал Алексей Колодезников.

Первый вице-премьер подчеркнул, что благодаря карантину, объявленному во всех школах республики, удалось избежать более серьезных последствий этого инцидента.

Замминистра образования и науки Якутии Юрий Шипицын отметил, что в настоящий момент котельная уже функционирует: «Котельная запущена. Она обшита железом, ведутся работы по восстановлению стен. Причина, виновник и ущерб устанавливаются».

Напомним, пожар в котельной начальной школы села Хомустах Усть-Алданского района произошел 24 января. Возгорание было оперативно ликвидировано.