Алексей Колодезников: Энергетики Якутии достойно продолжают традиции своих предшественников

Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса Якутии! От имени правительства республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Уходящий 2016 год запомнился для отрасли энергетики как год начала перемен и решения проблемных вопросов, которые накопились за последние десятилетия. В республике продолжена реализация крупного инвестиционного проекта – строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2 и разработка долгосрочной программы оптимизации локальной энергетики. Внесены изменения в федеральное законодательство по выравниванию тарифов Дальневосточного федерального округа до среднероссийского уровня, при непосредственном участии правительства Якутии подготовлены нормативно-правовые акты Российской Федерации об объединении изолированных энергорайонов республики с энергетическими системами Востока и Сибири. Кроме этого, сегодня в республике активно проводится работа с участием иностранных инвесторов по развитию одного из самых перспективных направлений – возобновляемой энергетики.

Отмечу, что реализация начатых планов и проектов, а также выработанный совместно с правительством республики и предприятиями электроэнергетики вектор развития энергетического комплекса, направлен, прежде всего, на улучшение жизни населения и социально-экономическое развитие Якутии.

Энергетика – одна из ключевых отраслей экономики, имеющая важнейшее значение для развития нашей республики. Комфорт и уют в домах якутян, стабильная работа предприятий промышленности и коммунального хозяйства, аграрного сектора и транспорта во многом зависят именно от труда энергетиков.

Энергетики Якутии сегодня достойно продолжают традиции своих предшественников. За их достижениями – опыт многих поколений инженеров, строителей, всех, кто создавал и развивал энергетическую систему республики.

В этот праздничный день особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые стояли у истоков становления энергетической отрасли Якутии, обеспечивающей всю инфраструктуру социально-экономического развития региона.

Уверен, что профессионализм и опыт наших энергетиков и в дальнейшем позволит с честью решать актуальные задачи нашего северного края.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во имя процветания родной Якутии!

Первый заместитель председателя правительства РС(Як А.З. Колодезников