Алексей Дьячковский обсудил вопросы призыва в армию и патриотического воспитания

Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дьячковский 26 декабря встретился с представителя Восточного военного округа. В начале беседы вице-премьер выразил соболезнование в связи с крушением самолёта ТУ-154 Министерства обороны России над Черным морем.

В ходе обсуждения заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Восточного военного округа Владимир Туршатов проинформировал о снижении количества призывников в республике по итогам призыва 2016 года. Также были подняты вопросы состояния сборного пункта, организованного прохождения медосмотра в Якутске, а также патриотического воспитания подрастающего поколения.

Вице-премьер обратил внимание на то, что снижение количества призывников связано с объективными демографическими процессами в республике и в стране в целом. «Нынешние призывники, это дети 90-х годов, когда резко упал уровень рождаемости. Сейчас выпускников меньше, чем первоклассников, но со временем это соотношение выровняется», — заметил он. Также зампред напомнил, что правительством Якутии был предложен временный вариант размещения призывного пункта.

1 из 5

Вместе с тем, Алексей Дьячковский заверил, что в 2017 году начнется поэтапное решение вопросов строительства нового здания комиссариата, совмещенного с Центром патриотического воспитания. Касаясь вопросов медицинского обследования призывников, он подчеркнул, что в весенний призыв 2017 года в Якутске медосмотр пройдет централизовано в бывшей 5-ой поликлинике. Кроме того, будут охвачены и улусы республики. Зампред правительства выразил обеспокоенность слабым физическим состоянием подростков и детей. Он отметил, что ведущая роль в патриотическом и физическом воспитании подрастающего поколения должна быть отведена системе образования, соответствующая работа должна быть налажена в школах, детских летних лагерях. «Эти вопросы необходимо решать объединенными усилиями», — заявил он.