Алексей Дьячковский: Национальный центр медицины – локомотив здравоохранения республики

Заместитель председателя правительства республики Алексей Дьячковский принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию создания «Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины».

От имени руководства республики ветеранов и сотрудников Национального центра медицины поздравил Алексей Дьячковский. Он отметил положительную динамику развития здравоохранения в Якутии. В частности, самые низкие показатели смертности и рост рождаемости по Дальнему Востоку, назвав их самыми главными показателями работы врачей.

«Сегодня перед вами стоят новые задачи, направленные на развитие здравоохранения. В этом году вводится перинатальный центр, начинается строительство онкологического и кардиологического центров», – напомнил заместитель председателя правительств республики.

Говоря о славном пути центра, Алексей Дьячковский подчеркнул, что это не просто здание с современным оборудованием. «Национальный центр медицины – локомотив медицины республики. Если говорить о подготовке кадров, то во всех медицинских учреждениях республики работают выходцы из НЦМ. Здесь реализуется новая система управления, которая затем используется в районных больницах. Национальный центр медицины внедряет дух победителей. Ему по плечу любые задачи – он готов идти вперед», – сказал Алексей Дьячковский.

Собравшихся тепло поздравил государственный советник республики, первый президент Якутии Михаил Николаев. Он поблагодарил учителей и наставников, тех, кто помогал в период становления медицинского учреждения не только со строительством и поставкой оборудования, но и мудрыми советами.

Созданный четверть века назад, сегодня центр представляет собой многопрофильное учреждение, способное оказать специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, причем не только якутянам, но и жителям Дальнего Востока. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается более 40 видов по 11 профилям.

В составе НЦМ 5 лечебно-диагностических центров, 45 специализированных отделений, 20 операционных залов, 5 реанимационных отделений. Здесь трудятся более двух тысяч сотрудников, из которых 590 врачей.

Ежегодно проходят лечение около 20 тысяч пациентов, проводится более 10 тысяч операций и двух тысяч родов.

Кроме того, Национальный центр медицины служит клинической базой для студентов медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

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