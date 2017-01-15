Александр Жирков посетил Табагинскую школу им. Р.А. Бурнашова

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков с рабочим визитом посетил 13 января село Табага Мегино-Кангаласского улуса.

В рамках рабочей поездки спикер парламента посетил Табагинскую среднюю общеобразовательную школу им. Р.А. Бурнашова, в ходе которой состоялось ознакомление с процессом подготовки к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения зампреда правительства Якутии в 1995-1997 годах, народного депутата Госсобрания (Ил Тумэн) II и III созывов, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заслуженного экономиста РФ, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я) Роберта Бурнашова.

В ходе рабочего визита спикер парламента республики Александр Жирков осмотрел учебные классы и кабинеты, пообщался с педагогами и директором школы, ознакомился с богатой историей учебного заведения. Особое впечатление произвели музеи. На первом этаже к 95-летнему юбилею школы в 2014 году была открыта комната-музей имени Роберта Андреевича Бурнашова. Там находятся его личные вещи, рабочий стол, документы, награды и многое другое. Также музей истории школы и профориентации является центром воспитания у учащихся гордости за родной край, познания наслега. В создании и оснащении музея кропотливую работу провела руководитель исследовательского кружка «Поиск» Февронья Порядина, а также учащиеся школы.

В настоящее время учебное заведение имеет около 30 меценатов, поддерживающих социальные проекты, направленные на развитие образовательной системы, науки и творчества учащихся. Кроме того, школа известна тем, что в ней работают целые династии педагогов.

На сегодня в школе обучается 144 учащихся. Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает учебным корпусом на 392 места, в котором функционируют 14 учебных кабинетов, спортивный зал, музей истории и профориентации школы, столовая, библиотека, книгохранилище. Созданы кабинеты кулинарии, продавцов, журналистики и делопроизводства, автодела.

Важной частью воспитательной системы является организация дополнительного образования обучающихся. По программам дополнительного образования в творческих объединениях, кружках, секциях занимается 134 учащихся (100%). Так как школа с 2001 года является республиканской экспериментальной площадкой, ведётся системная плановая работа с предприятиями и учреждениями наслега, согласно договору учащиеся помогают своим наставникам в хозяйственной деятельности, изучают историю того и иного предприятия, организации, знакомятся с работой и содержанием деятельности людей разных профессий. В свою очередь, предприятия принимают участие во внеклассных мероприятиях класса, спонсируют поощрения лучших учащихся и активистов, спортсменов школы.

С 2007 года в школе внедряется дуальное образование. Свидетельства о присвоении квалификационных категорий получили в настоящее время 208 старшеклассников по таким специальностям, как «продавец-кассир», «повар-кондитер», «швея легкой женской одежды», «оператор ЭВМ», «делопроизводитель», «столяр», «журналист», «водитель категории «В», «овощевод». Реализация инновационной образовательной программы способствует расширению и улучшению образовательной деятельности школы, созданию новых программ и проектов, целью которых является повышение качества образования и воспитания. Так, директор Табагинской средней школы им. Р.А. Бурнашова Наталья Бурнашова акцентировала внимание на дуальное образование.

От имени руководства Ил Тумэна Республики Саха (Якутия) Александр Николаевич вручил памятные книги в фонд библиотеки школы.

Напомним, что 25 ноября 2016 года вышло распоряжение председателя Ил Тумэна Александра Жиркова о проведении мероприятий, посвященных 70-летию Роберта Бурнашова. На первом заседании организационной комиссии, под председательством первого вице-спикера Анатолия Добрянцева, было принято решение подготовить подробный план проведения юбилея в 2017 году. 12 января в парламенте Якутии состоялось последнее заседание рабочей комиссии по проведению юбилейных мероприятий.

По сообщению председателя улусного собрания депутатов Мегино-Кангаласского улуса Андрея Находкина, 11 января состоялось последнее организационное совещание в пос. Нижний Бестях, в котором был утвержден план проведения юбилейных мероприятий в улусе. Так, 28 января в Табагинской средней школе им. Р.А. Бурнашова намечается проведение слета отличников и ударников учебы среди школ улуса. 10 февраля в День основания Мегино-Кангаласского района состоится торжественное заседание общественности, посвященное 70-летию со дня рождения заместителя Председателя Правительства РС(Я), народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) II и III созывов Роберта Бурнашова. В село Майя в Доме народного театра им. Д.Ф. Ходулова планируется проведение вечера, в котором соберутся депутаты, главы наслегов, родственники, соратники, одноклассники и почётные гости.

Особо важным и значимым мероприятием станет вечер памяти «Служить добру и свету», который состоится 19 января в Якутске в Доме Правительства №2.

Делегация во главе со спикером парламента республики Александром Жирковым возложила цветы к бюсту Роберта Бурнашова. Сквер Р.А. Бурнашова был открыт в 2008 году к 90-летнему юбилею школы.

Школа была открыта в 1918-м году по инициативе фольклориста А.С. Порядина в местности «Бэрэ» Тарагайского наслега Мегино — Канагласского улуса Якутской АССР. В 1968 году школа стала средней. С 2001 года начал работу летний оздоровительный лагерь «Кумыс». Школа — РЭП с 2002 года, в 2002 году при школе открыт спортивно — оздоровительный центр «Дьулуур». С 2004 года школа носит имя Р.А.Бурнашова, заслуженного экономиста РФ, кандидата экономических наук. Школа принимает активное участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, фестиваля, смотрах: 2005 г — победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» 2007 г — дипломант II степени первого Всероссийского конкурса «Организация учебно-воспитательного процесса, научно — исследовательской, методической и экспериментальной работы в образовательных учреждениях». 2008 г — победитель во Всероссийском конкурсе ПНПО «Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы».