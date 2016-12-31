Александр Жирков: 2016 год стал важным этапом развития Якутии

Уважаемые якутяне! Завершается 2016 год, который скоро станет страницей нашей истории, истории нашего народа, нашей республики, страны, всех нас. Для каждого он был особенным, своим, по-своему памятным, непростым и напряжённым, богатым на новые свершения и события, потребовавшие своевременных и взвешенных решений на самых различных уровнях.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) продолжило работу по формированию региональной законодательной базы, способствующей последовательному раскрытию уникального потенциала республики, обеспечивающего рост экономики, улучшение инвестиционного климата, стабильность в социальной сфере. Республика Саха (Якутия) входит в число передовых субъектов Федерации, показывающих лучшие результаты по темпам социально-экономического развития. Мы строим свою работу на основе конструктивного сотрудничества с органами исполнительной власти, главой Республики Саха (Якутия).

Парламент Якутии расширяет свои контрольные функции. В начале нового года правительство Республики Саха (Якутия) внесёт на рассмотрение народных депутатов республики проект Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года. В преддверии 2017 года экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации парламент республики разработал и принял Экологическую доктрину Якутии. Проведение бережной и продуманной политики масштабного природопользования с соблюдением безопасного техногенного воздействия на хрупкую природу Севера и его населения станет основой содержания Стратегии социально-экономического развития Якутии на долгосрочный период.

Для повышения эффективности законодательной деятельности парламент республики продолжает линию активного сотрудничества в этой сфере с Федеральным Собранием Российской Федерации – Советом Федерации и Государственной Думой, органами законодательной власти субъектов Российской Федерации. Парламент Якутии имеет 16 соглашений с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ, Межпарламентским объединением «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской Ассоциацией«Дальний Восток и Забайкалье». Согласованные усилия с другими субъектами Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания РФ помогают объединить усилия по продвижению наших законодательных инициатив в Государственной Думе.

Ряд законодательных инициатив Государственного Собрания (Ил Тумэн) стали частью федерального законодательства. На рассмотрении Государственной Думы находится ещё несколько наших законодательных инициатив, работа по их продвижению продолжается.

Дорогие якутяне!

Наступающий год будет не менее интересным. Республика отметит 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие со дня образования Якутской АССР, 25-летие со дня принятия Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), 120-летие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, одного из основоположников государственности Якутии М.К. Аммосова, 105-летие Якутского областного инородческого съезда и другие исторические даты. В год 95-летия I Всеякутского учредительного съезда Советов парламент Якутии планирует провести в марте 2017 года I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Поздравляю вас с наступающим 2017 годом! Желаю, чтобы все намеченные планы сбылись. Успехов, благополучия, счастья, мира и добра. С Новым 2017 годом и наступающим Рождеством!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков