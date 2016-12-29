Александр Ноговицын: Новогодний праздник дарит надежду на лучшее

От имени Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» поздравляю вас с наступающим самым добрым и светлым праздником — Новым годом!

Совсем немного времени отделяет нас от встречи Нового года – самого доброго и волшебного праздника, который по традиции мы проводим в теплом семейном кругу.

Новогодний праздник всегда дарит нам надежду на лучшее, веру в осуществление задуманных планов, придает оптимизма и душевных сил.

Пусть наступающий год будет удачным, полным успехов и благоприятных перспектив, подарит радость достижений и свершений надежд.

Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!

С уважением,

Секретарь ЯРО Партии «Единая Россия»

А.А.Ноговицын