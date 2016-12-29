Александр Ноговицын: Новогодний праздник дарит надежду на лучшее

От имени Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» поздравляю вас с наступающим самым добрым и светлым праздником — Новым годом!
Совсем немного времени отделяет нас от встречи Нового года – самого доброго и волшебного праздника, который по традиции мы проводим в теплом семейном кругу.
Новогодний праздник всегда дарит нам надежду на лучшее, веру в осуществление задуманных планов, придает оптимизма и душевных сил.
Пусть наступающий год будет удачным, полным успехов и благоприятных перспектив, подарит радость достижений и свершений надежд.
Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!
С уважением,
Секретарь ЯРО Партии «Единая Россия»
А.А.Ноговицын
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