Александр Ким-Кимэн: Ысыах – символ единения и взаимопонимания народов Якутии

Дорогие якутяне и гости республики! От имени Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Ассоциации национальных видов спорта и игр Якутии «Сахаада-спорт» и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным национальным праздником – Ысыахом!

В эти дни гостеприимная якутская земля внимает традициям предков и встречает долгожданное лето и праздник торжества солнца, который из поколения в поколение несет в себе свет человеческой доброты и радость жизни, стал ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций нашего народа. Он олицетворяет собой счастье, благополучие и изобилие, пробуждение природы и начало новой жизни. Ысыах – символ единения и взаимопонимания между народами, населяющими нашу многонациональную республику. Он зарождает в сердцах людей надежду на будущее и вдохновляет на труд во имя общих целей и побед.

В этом году во многих улусах национальный праздник Ысыах посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию Якутской республики, 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Пусть праздник дружбы и единения даст возможность познать лучшие традиции якутского народа. Пусть наша молодежь на примере предков приобщается к обычаям, культуре, стремится к совершенству, состязается в ловкости, быстроте и удали, искусстве пения и танца. Пусть Ысыах укрепит в нас уверенность в завтрашнем дне и стремление к благополучию, запомнится яркими событиями, придаст бодрости и вдохновения.

Пусть лучи солнца согревают нашу землю в эти летние дни, принеся с теплом радость, согласие, мир, благоденствие и достаток в каждый дом! Желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всех начинаниях!

С праздником, дорогие земляки! Уруй-Айхал!

С уважением, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Президент Ассоциации «Сахаада-спорт» Александр Ким-Кимэн