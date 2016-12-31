Александр Ким-Кимэн: Пусть нам во всем неизменно сопутствует успех!

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

От имени Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом и Светлым Рождеством Христовым!

Новый год мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он наполнен светом и устремлен в будущее. Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало важных достижений и прекрасных минут, обогатил нас новым опытом и впечатлениями.

Отрадно видеть, что последовательно решаются многие социальные вопросы, растет жизненный уровень населения, а возникающие проблемы своевременно разрешаются.

Всё то, чего мы вместе достигли в году уходящем, будет способствовать нашим новым свершениям и победам.

2017 год знаменательный для нашего родного северного края. Совместными усилиями нам предстоит провести ряд общественно значимых мероприятий, в том числе посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать, быть настоящими патриотами своей малой и большой Родины.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть нам во всем неизменно сопутствует успех!

Успехов вам во всех делах во благо нашей Родины!

С уважением,

Председатель

Конституционного суда

Республики Саха (Якутия) А.Н. Ким-Кимэн