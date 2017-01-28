Александр Ким-Кимэн и Валентина Долгашева обменялись мнениями о развитии судопроизводства в РФ

Председатель Конституционного суда республики Александр Ким-Кимэн провел рабочую встречу с судьей Федерального арбитражного суда Московского округа Валентиной Долгашевой.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями о развитии судопроизводства в Российской Федерации с учетом проведенных преобразований в судебной системе, а также об итогах IX Всероссийского съезда судей на котором были обсуждены вопросы совершенствования судебного механизма нашей страны и обеспечения доступности правосудия.

Александр Ким-Кимэн рассказал о деятельности Конституционного суда Якутии обратив внимание коллеги на ряд аспектов по совершенствованию деятельности высшего органа судебного контроля в республике, а также о деятельности научно-консультативного совета при Конституционном суде и экспериментальной студенческой лаборатории с целью проведения работы по сравнительному правоведению и анализу деятельности подобных судов.

Также он поведал гостье о том, что 2017 год является знаковым для республики, т.к. мы будем отмечать 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие Якутской республики и 25-летие Конституции (Основного Закона) РС(Я). Безусловно, одним из важных событий года станет 25-летие образования Конституционного суда республики. Так, в соответствии с распоряжением главы республики Егора Борисова создан организационный комитет по проведению мероприятий посвященных этой знаменательной дате. В конце прошлого года была издана книга о первом председателе суда, заслуженном юристе Российской Федерации, Почетном гражданине РС(Я) Дмитрие Николаевиче Миронове,который внес огромный вклад в становление и развитие конституционного судопроизводства в Якутии. В этом году совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова будет организована Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам развития конституционного правосудия, также будут проведены выездные встречи судей Конституционного суда в муниципальных образованиях с целью пропаганды конституционных знаний, намечается издание книг по правовому наследию суда с включением решений, биографий судей и отзывов коллег из различных субъектов Российской Федерации, а также других ветвей власти,статей-воспоминаний судей в отставке и фотоматериалов, пройдет торжественное собрание посвященное юбилею Суда.

Пользуясь моментом Александр Николаевич пригласил Валентину Александровну принять участие в этих мероприятиях и высказал ей слова благодарности за ее достойный вклад в развитие новой государственности нашей республики, в т.ч. в качестве народного депутата республики и судьи, заместителя председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Следует отметить,что Валентина Александровна многие годы р работала в органах прокуратуры, а также в выборных органах. С 1990-1993 годы была депутатом Верховного Совета Республики Саха (Якутия) двенадцатого созыва и Нерюнгринского городского совета депутатов. Участвовала в работе по разработке и принятию важнейших документов, определивших судьбу республики и обновленной Российской Федерации, в т.ч. Федеративного Договора и Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия). Долгашева Валентина Александровна была назначена судьей Конституционного суда Республики Саха (Якутия) постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 1994 года СЗ № 17-I и по 2007 год являлась судьей, затем Заместителем Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия). С 2007 года работает в системе арбитражных судов. Указами Президента Российской Федерации № 322 от 12.03.2007 и № 390 от 31.03.2010 назначена судьей Федерального арбитражного суда Московского округа. Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 11.12.2013 ей присвоен первый квалификационный класс судьи. Указом Президента Российской Федерации от 11.10.2004 ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».