Александр Ким-Кимэн и Валентина Долгашева обменялись мнениями о развитии судопроизводства в РФ

Председатель Конституционного суда республики Александр Ким-Кимэн провел рабочую встречу с судьей Федерального арбитражного суда Московского округа Валентиной Долгашевой.
В ходе диалога стороны обменялись мнениями о развитии судопроизводства в Российской Федерации с учетом проведенных преобразований в судебной системе, а также об итогах IX Всероссийского съезда судей на котором были обсуждены вопросы совершенствования судебного механизма нашей страны и обеспечения доступности правосудия.
Александр Ким-Кимэн рассказал о деятельности Конституционного суда Якутии обратив внимание коллеги на ряд аспектов по совершенствованию деятельности высшего органа судебного контроля в республике, а также о деятельности научно-консультативного совета при Конституционном суде и экспериментальной студенческой лаборатории с целью проведения работы по сравнительному правоведению и анализу деятельности подобных судов.
Также он поведал гостье о том, что 2017 год является знаковым для республики, т.к. мы будем отмечать 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие Якутской республики и 25-летие Конституции (Основного Закона) РС(Я). Безусловно, одним из важных событий года станет 25-летие образования Конституционного суда республики. Так, в соответствии с распоряжением главы республики Егора Борисова создан организационный комитет по проведению мероприятий посвященных этой знаменательной дате. В конце прошлого года была издана книга о первом председателе суда, заслуженном юристе Российской Федерации, Почетном гражданине РС(Я) Дмитрие Николаевиче Миронове,который внес огромный вклад в становление и развитие конституционного судопроизводства в Якутии. В этом году совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова будет организована Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам развития конституционного правосудия, также будут проведены выездные встречи судей Конституционного суда в муниципальных образованиях с целью пропаганды конституционных знаний, намечается издание книг по правовому наследию суда с включением решений, биографий судей и отзывов коллег из различных субъектов Российской Федерации, а также других ветвей власти,статей-воспоминаний судей в отставке и фотоматериалов, пройдет торжественное собрание посвященное юбилею Суда.
Пользуясь моментом Александр Николаевич пригласил Валентину Александровну принять участие в этих мероприятиях и высказал ей слова благодарности за ее достойный вклад в развитие новой государственности нашей республики, в т.ч. в качестве народного депутата республики и судьи, заместителя председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия).