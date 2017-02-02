Александр Галушка: Получателям «дальневосточного гектара» будет доступен кредит под 8% годовых

Обладатели «дальневосточного» гектара, которыми с 1 февраля могут стать все граждане России, получат возможность взять его в кредит под 8% годовых, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Вместе с Почта Банком такой продукт готов, и предполагается, что у получателей «дальневосточного гектара» будет возможность взять кредит под невысокий процент — около 8% годовых. Такой продукт сегодня Фондом развития Дальнего Востока и Почта банком подготовлен», — сказал Галушка журналистам в среду в Москве.

Кроме того, по его словам, на сайте Надальнийвосток.рф систематизированы уже имеющиеся меры поддержки, «стыкующиеся» с получением дальневосточного гектара.

«Это и микрозаймы, и лизинг сельхозтехники, это и получение на льготных условиях квоты на вырубку древесины и последующее строительство деревянного дома и так далее», — сообщил министр.

Он уточнил, что наиболее востребованным за первые несколько часов реализации третьего этапа проекта стал Приморский край (свыше 600 заявок на участки), Хабаровский край (более 400 заявок) и Якутия (более 200 заявок). «Благодаря тем заявкам, которые поступили сегодня в Приморье, в целом сегодня этот регион на первом месте с учетом всех предыдущих этапов. Ранее это была Якутия», — добавил министр.