Александр Галушка: «Горячая линия»программы «дальневосточный гектар»принимает звонки со всей страны

За первые сутки с момента старта третьего этапа программы «Дальневосточный гектар» на «горячую линию» обратилось более 6800 россиян, об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам Министра, «горячая линия» — один из ключевых каналов взаимодействия с потенциальными получателями гектаров. «Проект по выдаче «дальневосточных гектаров» — максимально ориентирован на конкретного человека. «Горячая линия» создана для того, чтобы получатель гектара смог задать волнующие его вопросы и получить на них ответы. В свою очередь мы смотрим, что волнует граждан, какие меры поддержки востребованы, это позволяет нам понять, на что стоит обратить внимание при реализации масштабного федерального проекта по предоставлению земли на Дальнем Востоке», — подчеркнул Александр Галушка.

В числе самых распространенных — вопросы о порядке подачи заявления, возможностях использования земли и процедуре оформления коллективных заявлений. Информационно-консультативную поддержку «горячей линии» обеспечивает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), которое в соответствии с распоряжением Правительства РФ отвечает за информационно-методологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар». С начала ее реализации операторы «горячей линии» обработали свыше 88 тысяч обращений из самых разных регионов страны.

Анализ тематики, географии и частоты обращений позволяет Агентству отслеживать уровень информированности и заинтересованности жителей регионов в получении земельных участков, а также своевременно реагировать на возникновение проблем, в том числе ситуаций, влияющих на решение о выдаче «дальневосточных гектаров».

В частности, анализ звонков выявил необходимость корректировки действий сотрудника одного из уполномоченных органов, который без учета особенностей ситуации принимал решения об отказе в предоставлении земельных участков по заявлениям граждан на основании «изломанности границ» гектара, на который они претендуют.

«Так называемая «изломанность границ», упомянутая в ст. 11.9 Земельного кодекса, на которую ссылается п. 8 ст. 7 № 119-ФЗ, зачастую возникает из-за того, что заявитель вынужден формировать свой участок исходя из особенностей ландшафта. В некоторых районах Дальнего Востока он действительно настолько уникален и сложен, что сформировать участок правильной формы не представляется возможным. Поэтому каждое такое заявление необходимо рассматривать в привязке к местности. Специалисты Агентства провели дополнительное консультирование уполномоченного органа, обратив особое внимание на необходимость использования права корректировки границ образованного гражданином участка и индивидуальной работы с заявителями. Эта мера позволила снизить количество отказов по причине «изломанности границ «почти на половину», — рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

«Сегодня приоритет — минимизировать количество отказов по заявкам на «дальневосточный гектар». Если в силу закона какой-то участок взять нельзя, уполномоченные органы должны предлагать альтернативные варианты. То есть, необходимо сделать так, чтобы каждый, кто подал заявку на получение гектара, получил земельный участок», — подчеркнул он.

В связи со стартом третьего этапа программы «Дальневосточный гектар», прогнозируется серьезный рост количества обращений на «горячую линию». Ожидается, что среднесуточное количество звонков по сравнению с первыми двумя этапами вырастет как минимум в три раза. С целью обеспечения доступности сервиса и стабильности качества обработки вызовов в периоды пиковой нагрузки АРЧК ДВ увеличило ресурс контактного центра.

На вопросы граждан в постоянном режиме отвечают 24 выделенных оператора, при необходимости их количество может быть оперативно увеличено до 100. Контактный центр способен обработать до 20 000 обращений граждан по разным каналам в сутки, при этом до 40 звонков по телефону «горячей линии» может быть принято одновременно.

Напомним, что зафиксировано рекордное количество заходов на сайт «НаДальнийВосток.РФ». С начала старта третьего этапа – 1 февраля – количество заходов составило 195 тысяч человек.