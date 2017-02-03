Александр Акимов: Закон по социальным гарантиям для северян работает не в полную меру

В проекте закона по развитию Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктических регионов социальная сторона проработана крайне слабо. Об этом заявил сенатор Александр Акимов в рамках «Правительственного часа» очередного 405-го заседания палаты Совета Федерации, на котором был заслушан доклад министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о региональных аспектах социальной политики Правительства Российской Федерации.

В ходе своего доклада Максим Топилин отчитался о проделанной за минувший год работе и отметил позитивную динамику «по отдельным показателям». По его словам, реальные зарплаты в России выросли на 0,6 процентов. А решения «о переходе на учет фактической инфляции при индексации пенсий и всех социальных выплат, позволят в течение 2017 года выйти на позитивную динамику и по реально располагаемым доходам», — заявил он.

Индексация на 5,4 процента пенсий, страховых и других социальных выплат, финансируемых из федерального бюджета, по словам министра, соответствует уровню инфляции. Также он отметил, что все без исключения пенсионеры уже получили в этом году обещанную единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей, «Уровень реальных пенсий, — заявил Максим Топилин, — в этом году увеличится примерно на два процента».

Что касается повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), то уже создана рабочая группа, которая разработает соответствующую программу, и она будет реализована в течение нескольких лет. «При этом МРОТ должен быть регионализован», — сказал министр. По его словам, планов по изменению районных коэффициентов и северных надбавок в министерстве не существует.

Однако выступивший в ходе «правительственного часа» сенатор Александр Акимов отметил: «Мы так и не получили ответы на самые животрепещущие темы социального общества. А это актуальные вопросы активной социальной политики, связанные с дифференциацией доходов, реформой заработной платы, пенсионной реформы и другие. Расслоение общества сегодня очень велико, и если сделать анализ, станет очевидно, что коэффициент жизнеобеспечения населения не соответствует международному критерию Джинни».

По мнению сенатора, в проекте закона по развитию Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктических регионов хорошо отражен экономический блок, но социальная сторона проработана крайне слабо. Отток населения продолжается.

«Это происходит в первую очередь потому, что закон о социальных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, практически не работает, вопросы районных коэффициентов, северных надбавок, пенсионного обеспечения должным образом не отрегулированы», — сказал сенатор.

Также он выразил свое мнение по закону о районировании Севера: «По каким-то причинам закон отложен в долгий ящик, а из-за этого недостаточно финансируются все социальные программы. Пора вернуться к его рассмотрению».

Выступление сенатора Акимова, как и других членов верхней палаты, будет рассмотрено Министерством труда и социальной защиты. Ну а проект постановления Совета Федерации «О региональных аспектах социальной политики Правительства Российской Федерации» был взят сенаторами за основу.