Алданские пожарные поздравили воспитанников детского дома

В Алданском районе огнеборцы пришли в гости к воспитанникам детского дома, поздравили их с Новым годом и Рождеством, вручили им подарки, пожелали счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях в новом 2017 году. Такие совместные праздничные и культурные мероприятия сотрудников пожарно-спасательной части №1 с ребятами Алданского детдома стали доброй традицией.

«Мы стараемся уделять внимание подрастающему поколению, понимая, что тем самым достигаем две цели: прививаем детям знания и навыки безопасного поведения в повседневной жизни, и даем им возможность узнать больше о достаточно трудной, но нужной профессии пожарного и спасателя. Для достижения этих целей мы проводим регулярные дни открытых дверей и экскурсии в пожарно-спасательных частях, устраиваем эстафеты и викторины на знание правил пожарной безопасности, а также другие мероприятия», — отметил врио начальника Алданского пожарно-спасательного гарнизона, майор внутренней службы Григорий Колданов.

Первой встречей пожарных с воспитанниками детского дома в новом году станет «День открытых дверей» в пожарно-спасательной части №1 в рамках мероприятий, посвященных Году гражданской обороны.