Акция «За счастье жить благодарю!»: Названы имена лучших медицинских работников республики

В республиканском медиа-центре состоялось торжественное награждение победителей социального проекта «За счастье жить благодарю!». Этой весной во всех отделениях почтовой связи Якутии были доступны письма благодарности. В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги акции и названы имена врачей, получивших наибольшее количество открыток.

Акция «За счастье жить благодарю!» проходила в мае, и любой якутянин мог отправить письмо благодарности лечащему врачу.

Наибольшее количество открыток получили Республиканская больница №2, Среднеколымская центральная районная больница и поликлиника №1.

Главным врачам вручили памятные кубки и дипломы победителей в номинации «Лучшее учебное учреждение регионального значения, получившее наибольшее признание пациентов».

Победителями в номинации «Медицинский работник, получивший признание пациентов», стали заведующий отделением оториноларингологии Республиканской больницы №1 Иннокентий Александров и врач-терапевт Верхоянской центральной больницы Галина Павлова.

«Я благодарю пациентов за то, что они отправили эти трогательные письма. Другой награды мне и не надо. Их открытки – стимул для дальнейшей работы. Трудной, но благородной», — отметила Галина Павлова.

Организаторы акции также отметили и лучшее почтовое отделение. Больше всего пожеланий было отправлено из арктического почтамта «Сасыклаах».

Помимо основного награждения состоялось вручение грамот медицинским работникам, собравшим больше всего открыток-писем.

«Радует, что якутяне приняли активное участие и выразили слова благодарности тем людям, которые спасли им жизнь. Очень хочется, чтобы такие мероприятия проводились чаще», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.

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