Акция «Щедрый вторник» собрала более 500 тысяч рублей

545 тысяч 250 рублей собрали якутяне в поддержку тяжелобольных детей. В Минобществе Якутии подвели итоги акции «Щедрый вторник».

Министр по развитию институтов гражданского общества республики Сардана Гурьева и директор благотворительного фонда «Праздник жизни» Алена Атласова выразили сердечную благодарность всем тем, кто принял участие в общественной инициативе.

«Благотворительную акцию поддержали во многих крупных учреждениях, предприятиях Якутии, а также жители республики с активной гражданской позицией. Рада сообщить, что в ходе благотворительной акции в помощь детям с онкологическими заболеваниями общими усилиями собрано 545 тысяч 250 рублей», — сообщила Сардана Гурьева.

Благодарят за неравнодушие и милосердие коллективы Министерства по развитию институтов гражданского общества, Министерства промышленности, Центрального аппарата по организационному обеспечению мировых судей, Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского района, Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательными лабораториями Хангаласского района, Булунского района, Эвено-Бытантайского района, Государственного комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок, ГБУ РС(Я) СБГБ, Министерства по делам молодежи и семейной политике, Министерства архитектуры и строительного комплекса, ГБУ УФКиМС, МФ Республики Саха (Якутия), ГКУ «Республиканский медицинский центр «Резерв», Республиканской больницы №1 НЦМ, Управления ЗАГС при Правительстве республики, Госкомобеспечения, Министерства по делам предпринимательства и развития туризма, Государственного комитета по делам Арктики, а также Профсоюзы здравоохранения, ветеринарии республики и многих других.

«Вы сделали тяжелобольным детям неоценимый подарок — шанс на выздоровление, а значит возможность вернуться в счастливое детство», — сказала Сардана Гурьева.

Глава Минобщества отметила большую роль в развитии традиций благотворительности средства массовой информации Якутии. «Благодаря коллективам НВК «Саха», ЯСИА, редакций газет медиа-холдинга «Сахамедиа» и ГБУ РС(Я) «Сахапечать» движение по сбору помощи онкобольным детям получило широкую поддержку в республике. Прямой эфир программы, посвященной акции «Щедрый вторник», на каналах НВК «Саха» имел большой общественный резонанс и нашел отклик в сердцах многих якутян. «Журналисты Якутии еще раз показали не только свой высокий профессионализм, но и душевную щедрость», — подчеркнула министр.

Директор Благотворительного фонда «Праздник жизни» Алена Атласова передала большую благодарность участникам акции от врачей, родителей и подопечных фонда.

«Спасибо вам, что вы сделали свой вклад в борьбу за жизнь маленьких пациентов, сделали чуточку счастливее их встречу Нового года. Все средства перечислены на расчетные счета восьми онкобольных детей, самому младшему из которых 4 годика», — сообщила на подведении итогов руководитель фонда.