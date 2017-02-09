Акция «Доброе кино» вдохновила детей

В кинотеатре «Лена» прошла акция «Доброе кино» 8 февраля. Для детей и родителей малообеспеченных многодетных семей и воспитанников детского дома «Берегиня» был проведен специальный показ мультфильма «Балерина».

Мультфильм рассказывает о приключениях девочки, решившей уехать в другой город, чтобы исполнить свою мечту. По словам организаторов, данный кинопроект был выбран не случайно, так как для детей, нуждающихся в поддержке, необходим просмотр таких вдохновляющих картин.

Во время показа мультфильма маленьким зрителям раздали подарки в виде сладостей, которые любезно предоставила индивидуальный предприниматель Юлия Шаталова. Также угощения были и от еще одного организатора мероприятия — кинотеатра «Лена».

Организаторы обещают, что это не единственное подобное мероприятие. В рамках Года добра в Якутске такие акции будут проводиться в течение всего года, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

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