Активисты ОНФ направили главе Якутии предложения по итогам региональной конференции

Активисты Общероссийского народного фронта в Якутии направили главе республики общественные предложения, доработанные и сформулированные по итогам региональной конференции ОНФ.

«Данные предложения исходят из наиболее актуальных тем региональной повестки ОНФ в 2016 году, результатов проведенных мониторингов, анализа обращений граждан и направлены на повышение качества жизни граждан», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Кугаевский. Он также обозначил, что формат направления общественных предложений и последующая работа по контролю за их реализацией способствует конструктивному и результативному диалогу общества и власти.

Большой блок предложений регионального отделения ОНФ касается вопросов реализации стратегических задач по развитию Дальнего Востока на территории республики. Они направлены на поддержку местного производства, развития транспортной сети, рынка труда и подготовку рабочих кадров. Также эксперты ОНФ уделили внимание вопросам эффективности использования бюджетных средств в сельском хозяйстве, обеспечению прозрачности грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Представители региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» предлагают направить усилия власти на обеспечение прав детей-инвалидов на оздоровление и санаторно-курортное лечение, учет региональных особенностей при утверждении подушевого финансирования социальных услуг, создание в региональных комиссиях медико-социальной экспертизы общественных советов. Также будет продолжена работа по поддержке жилищных прав многодетных семей в рамках реализации «майских указов» президента Российской Федерации.

Общественные предложения регионального отделения ОНФ затрагивают также проблемы качества строительства социальных объектов. В частности, активисты Народного фронта предлагают разработать «дорожную карту» по завершению строительства по всем социальным объектам-долгостроям, исключать недобросовестных застройщиков из списков участников конкурсных процедур по госзаказу.

Региональной рабочей группой ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» внесены предложения, направленные на сохранение памятников культурного и исторического наследия, дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.

«В Год экологии, объявленный в Российской Федерации, ключевые инициативы регионального отделения ОНФ нацелены на обеспечение населения чистой питьевой водой, в том числе и через механизмы государственно-частного партнерства. Это является серьезной проблемой для всех жителей республики. Также мы говорим о необходимости повысить эффективность реализации полномочий органами местного самоуправления в части утилизации ТКО, – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Ил Тумэн Алена Атласова. – Данная работа будет проведена и в рамках реализации недавно принятого закона «Об общественном экологическом контроле в Республике Саха (Якутия)», в разработке которого принимали участие и активисты ОНФ».