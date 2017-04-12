Аграрии Якутска готовятся к весенне-полевым работам

От сельского хозяйства столицы республики ожидают увеличения производственных объемов. В этом году на территории городского округа запланировано посадить 3 700 гектаров зерновых, картофеля, овощей открытого грунта и кормовых.

В 2014 году земли сельхозназначения бывшего совхоза «Маганский» общей площадью 1 169 га перешли в собственность муниципалитета. К 2016 году все земли были полностью восстановлены и введены в сельхозоборот. Город предоставил их в аренду крестьянским и фермерским хозяйствам, вносящим вклад в развитие столичного агропояса. Сельскохозугодья были огорожены, вспаханы, некоторые уже дали первый урожай. За последние пять лет в городском округе увеличились объемы посадки зерновых культур на 248% (2011 год – 193 га/ 2016 год – 480 га); картофеля на 122% (2011 год – 1348 га / 2016 год – 1100 га); и овощей открытого грунта на 120% (2011 год – 567,4га / 2016 год – 685,4 га).

В фермерско-крестьянском хозяйстве «Урожай» села Маган в этом году на 35 гектарах новой земли построено 40 теплиц площадью 1 тысяча кв. м. каждая. Глава хозяйства фермер Владимир Скупченко планирует посадить там огурцы, помидоры, перец, лук, баклажаны, кукурузу и много других овощей разных сортов. Сегодня порядка 40 тысяч рассад уже взошли и ожидают посадки, все они находятся в пяти больших теплицах.

«Три года назад власти города выделили землю крестьянским хозяйствам. Нам дали 70 гектаров, из них 35 гектаров в урочье «Прохладное» мы запланировали под теплицы. Собираемся вырастить различные овощи: томаты, баклажаны, огурцы, лук, кукрузу. Хочется подать свежий урожай к столу горожан без посредников, напрямую. В первый год обработали землю, вспахали целину, огородили. Осенью прошлого года построили каркасы теплиц. Сегодня ведем работы по покрытию», – рассказывает Владимир Скупченко.

«В теплицах все будет под капельным поливом. Остальные 35 гектаров находятся в урочье «Аргылах» и выделены под пашню. Там у нас будет расти картофель, капуста, морковь, свекла. В этом году, например, планируем посадить 25 гектаров капусты, и с 1 гектара получить 30 тысяч центнеров. Есть и не решенные вопросы по инфраструктуре крестьянско-фермерского хозяйства. У нас нет постоянного источника электроэнергии. Для того, чтобы построить подстанцию и новую линию электропередач протяженностью 1,5 км. нужны средства, порядка 4-5 млн. рублей», – говорит фермер.

«Урожая, полученного с новых теплиц, все равно не хватит, чтобы покрыть сотую часть потребности города в овощах. Поэтому надо строить больше таких объектов. Овощи в наших климатических условиях сажать в открытый грунт без рисков невозможно. Например, в прошлом году 15 июля случились заморозки, из-за которых полегло 11 гектаров картофеля. Мы овощи подняли, а 24 августа опять случились заморозки. Аграрии сильно зависят от погоды, поэтому строятся теплицы. Если нужно получить овощи пораньше или выращивать их круглый год, то обязательно нужно реализовать больше таких проектов, как наши теплицы, или как круглогодичные теплицы в Сырдахе», – считает он.

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«Посадка рассады требует большого ухода. Чтобы поддержать постоянную температуру, теплицы постоянно отапливаются. Например, в этой теплице, где мы сейчас находимся, шесть печек. Днем помещение проветривается. При этом, не должно быть сквозняка или влажного воздуха, иначе ростки будут тонкими и чахлыми», – рассказывает специалист Мария Чемезова.

Еще одно крестьянское хозяйство села Маган, которое активно готовится к весенне-полевым работам – хозяйство «Котрус».

«Сейчас у нас хранится 200 тонн картошки. Закупать семена со стороны нынче не будем. Справимся своими запасами. На данный момент все приготовили, отсортировали. Очень понравились два сорта картофеля, завезенных с Ленинградской области. Нынче посадим и размножим. Решили обновляться и каждый год завозить по 20 тонн новых семян. Сорта хорошо показали себя в хранении и по вкусовым качествам. Посевные работы планируем начать в мае. В этом году посадим 80 гектаров картофеля, 400 гектаров зерновых и шесть гектаров овощей», – говорит глава фермерского хозяйства Андрей Котрус.

По информации начальника управления сельского хозяйства города Якутска Николая Афанасьева, все подготовительные работы идут по плану. Проводятся работы по укрытию теплиц, ремонту техники, завозу минеральных удобрений. В 2017 году предусмотрены субсидии из городского бюджета на строительство изгороди, восстановление неиспользуемых пашен, а также на транспортные расходы по завозу семян картофеля. Порядка 10 хозяйств города Якутска прошли отбор и получат субсидии по линии Министерства сельского хозяйства республики на приобретение семян зерновых, кормовых, картофеля и минеральных удобрений.