Афанасий Владимиров побывал на съезде молодежи Вилюйского улуса

Министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий Владимиров 27 января с рабочей поездкой посетил Вилюйск, где принял участие в работе II Съезда молодежи Вилюйского улуса, приуроченного к Году экологии в РФ и Году молодежи в Якутии.

Работа съезда проходила по нескольким секциям: патриотическое воспитание, экология, сельская молодежь, волонтерское движение, олонхо и развитие предпринимательства.

В его рамках лидеры молодежи четырех муниципальных образований вилюйской группы улусов – Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского – подписали соглашение о совместной деятельности.

Афанасий Владимиров рассказал участникам мероприятия о плане Года молодежи в Якутии, о первостепенных задачах и ответил на самые разные вопросы молодых людей: о трудоустройстве, участии в молодежных форумах, мерах поддержки реализации проектов молодых людей. Наиболее отличившихся представителей молодежи министр отметил благодарственными письмами.

Завершен II Съезд молодежи Вилюйского улуса культурно-досуговым событием – улусным Балом молодежи.

Афанасий Семенович также встретился с молодыми семьями г. Вилюйска и посетил многодетную семью Олеандры Кылабысовой. На встрече он рассказал семьям о действующих мерах социальной поддержки молодых семей, ответил на интересующие вопросы.

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