Афанасий Владимиров: От молодежи зависит будущее нашей республики

Сегодня в России в 24-й раз мы отмечаем День молодежи. За эти годы было произнесено много слов. И гораздо больше было сделано дел. Но в молодежной политике не может существовать конечной точки, финиша, после которого мы можем выдохнуть и сказать, что все сделано и больше ничего не нужно. Молодое поколение – это непрерывное движение вперед.

Молодежь – это динамично развивающееся поколение, формы и установки которой зачастую меняются с невероятной скоростью. Именно от нее зависит светлое будущее нашей республики. Скоро молодое поколение встанет у руля управления государством и начнет отвечать за судьбы и жизнь большого количества людей. Безусловно, это требует большой ответственности и опыта.

Впереди еще очень много работы. В Год молодежи в тесном сотрудничестве с министерствами Якутии, с учебными заведениями высшей и профессиональной системы образования и молодежными общественными организациями республики и России идет усиленная работа по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке молодых семей, реализации образовательных форумов, различных фестивалей, конкурсов, акций, проектов.

Считаю, что мы сможем добиться еще большего успеха по всем направлениям, если не будем забывать о самом важном, что у нас есть – ценностях семьи, дружбы, человечности.

Поздравляю вас с Днем молодежи и желаю вам достижения всех намеченных планов, крепкого здоровья и праздничного настроения!

министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Афанасий Владимиров