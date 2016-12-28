Аэропорт «Якутск» подарил пассажирам концерт классической музыки

Пассажиров утренних рейсов, вылетающих из аэропорта «Якутск», а также встречающих и провожающих с наступающим Новым годом поздравил 28 декабря струнный ансамбль Arco ARTico под руководством Андрея Дедюкина.

Концерт прошел на втором этаже аэровокзального комплекса и собрал множество зрителей, которые были приятно удивлены и рады, что им повезло послушать классическую музыку в аэропорту.

До Нового года остались считанные дни и часы. Чрезмерная предпраздничная суматоха иногда может сыграть с людьми злую шутку, лишив новогоднего настроения. Живая музыка — прекрасный повод окунуться в волшебную атмосферу. Именно такую цель сегодня преследовал аэропорт «Якутск», предложив своим пассажирам инструментальный концерт в исполнении артистов Государственной филармонии РС (Я).

Сюрпризы на этом не кончились. Пассажиров также поздравил Дед Мороз, ходивший с мешком подарков по аэровокзалу.

Аэропорт «Якутск» поздравляет жителей и гостей республики с наступающим Новым годом!