Администрация села Хатассы отчиталась по итогам деятельности за 2016 год

В здании ЦК «Тускул» 20 декабря состоялся отчет работы за 2016 год администрации села Хатассы перед населением. С докладом о работе администрации выступила руководитель Парасковья Козлова.

Коллективом специалистов администрации села Хатассы за год была проведена большая плодотворная работа: берегоукрепление, ремонт внутрипоселковых дорог, устройство уличного освещения в новых микрорайонах села, летнего водопровода в микрорайоне Багарах, М-15 в рамках проекта народных инициатив «Народный бюджет», плановое обустройство санитарных точек, озеленение, обеспечение систематического бесперебойного вывоза ТБО с частного сектора, изыскание средств на рекультивацию закрытого полигона ТБО.

Также была проведена работа по широкому вовлечению населения в решение социально-экономических вопросов, поддержка инициатив жителей и общественных организаций, организация и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, организация проведения выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, совместная работа с общественными организациями, мероприятия для населения.

Жителей интересовали вопросы строительства нового спортивного комплекса, ремонта дорог, уличного освещения и летнего водопровода, люди активно обсуждали планы на 2017 год, было много предложений по активизации работы общественных объединений.

Кроме того, жителей волновала работа жилищно-коммунального хозяйства, внесение новых остановок в маршрут экспресс-автобуса №108. Всего было задано около 9 вопросов и 3 предложений. После подведения итогов по отчету жители села оценили работу администрации на «хорошо».