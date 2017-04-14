500 осужденных с начала года получили рабочие специальности

Число осужденных, получающих профессиональное образование в исправительных учреждениях республики, растет. С начала года свидетельства о рабочих специальностях получили 514 осужденных, содержащихся под стражей, из них 212 человек по две и более профессии.

Среди наиболее востребованных вакансий на рынке труда преобладают следующие специальности: бетонщики, слесари-строители, слесари-сантехники, слесари по ремонту автомобилей, повара, пекари, швеи, сварщики и мастера общестроительных работ. На сегодняшний день по указанным направлениям обучение проходят 436 осужденных, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

В настоящее время 85 человек из числа осужденных-выпускников официально трудоустроены в исправительных учреждениях в соответствии с полученной квалификацией.

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